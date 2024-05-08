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В Ростовской области после серии ночных взрывов в жилом доме выбило стекла. Снимки с места происшествия горожане опубликовали в соцсетях.Напомним, жители донского региона сообщали о звуках взрывов 7 мая около 21:30. Также жители Таганрога слышали автоматную очередь.К сожалению, без происшествий не обошлось. Жильцы дома в Мокром Чалтыре теперь будут жить без окна: от ударной волны выбило стекла.Официальной информации о звуках взрывов вечером 7 мая пока не было.