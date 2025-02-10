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В пострадавших после атаки беспилотников домах в Ростове заменили 24 стекла

В пострадавших после атаки беспилотников домах в Ростове заменили 24 стекла
В Первомайском районе в Ростове заменили 24 стекла в многоэтажных домах после повреждений от атаки БПЛА. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Стекла заменили в пяти квартирах. Также сообщили, что в администрации Первомайского района открыли пункт приема документов. Потерпевшие могут вписать себя в списки на оказание единовременной выплаты.

Напомним, в ночь на 8 февраля ростовчан разбудили звуки взрывов в разных районах города. Больше всего они напугали жителей в Первомайском районе на Сельмаше. Там ударной волной в домах выбило стекла.
Фото: DonDay
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