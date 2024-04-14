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В Ростове в домах на Западном уже неделю нет воды

В Ростове в домах на Западном уже неделю нет воды
В Ростове-на-Дону уже неделю нет воды на Западном. Соответствующую жалобу горожане опубликовали в соцсетях 14 апреля.

Как сообщили ростовчане, проблемы с водоснабжением появились на улице 2-й Краснодарской. Горячая вода пропала еще назад, а затем пропала и холодная.

- Этот маленький «юбилей», длинной в неделю мы празднуем отсутствием даже холодной воды,- иронично подметили горожане.

Жителям необходимо обратиться в ресурсоснабжающие организации для решения проблемы.
Фото: Rostov.ru
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