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Жители на Западном в Ростове остались без воды

Жители на Западном в Ростове остались без воды
В Ростове жители Западного остались без воды. Об этом местные жители сообщили в соцсетях 27 марта.

По словам ростовчан, проблемы с водоснабжением появились утром на улице 2-й Краснодарской. Перебои заметили жители дома № 96/7. Пока ростовчанам приходится закупать жидкость в близлежащем магазине.

- Нет ни горячей, ни холодной воды, - добавили пользователи.

По каким причинам жители оказались отрезаны от коммуникаций, неизвестно. Не исключено, что на сетях произошла коммунальная авария.
Фото: Rostov.ru
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