Жители на Западном в Ростове остались без воды

Фото: Rostov.ru

В Ростове жители Западного остались без воды. Об этом местные жители сообщили в соцсетях 27 марта.По словам ростовчан, проблемы с водоснабжением появились утром на улице 2-й Краснодарской. Перебои заметили жители дома № 96/7. Пока ростовчанам приходится закупать жидкость в близлежащем магазине.- Нет ни горячей, ни холодной воды, - добавили пользователи.По каким причинам жители оказались отрезаны от коммуникаций, неизвестно. Не исключено, что на сетях произошла коммунальная авария.