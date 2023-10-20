В Ростове-на-Дону жители массово жалуются на грязную воду из кранов
В Ростове горожане массово пожаловались на грязную воду из кранов. Информацию об этом местные жители опубликовали в соцсетях 19 октября.
По словам ростовчан, несколько дней в домах из кранов течет рыжевато-коричневая вода. На перебои с водоснабжением пожаловались жители на Баумана, 2, Чехова, 103/271, Лермонтовской, Пушкинской, 192, Содружества, Извилистой и Батуринской, 1/2.
- Нормальная вода, если кран не открывать, - иронично подметили горожане.
В комментариях пользователи начали обсуждение массового загрязнения горячей воды. Кто-то предположил, что вода стала рыжей из-за аварии, некоторые считают, что на это повлияла подача отопления. Что стало реальной причиной, пока не известно.
Ростовчанам необходимо обратиться в водоканал для решения проблемы.