В Ростове-на-Дону жители массово жалуются на грязную воду из кранов

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В Ростове горожане массово пожаловались на грязную воду из кранов. Информацию об этом местные жители опубликовали в соцсетях 19 октября.По словам ростовчан, несколько дней в домах из кранов течет рыжевато-коричневая вода. На перебои с водоснабжением пожаловались жители на Баумана, 2, Чехова, 103/271, Лермонтовской, Пушкинской, 192, Содружества, Извилистой и Батуринской, 1/2.- Нормальная вода, если кран не открывать, - иронично подметили горожане.В комментариях пользователи начали обсуждение массового загрязнения горячей воды. Кто-то предположил, что вода стала рыжей из-за аварии, некоторые считают, что на это повлияла подача отопления. Что стало реальной причиной, пока не известно.Ростовчанам необходимо обратиться в водоканал для решения проблемы.