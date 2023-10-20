Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону жители массово жалуются на грязную воду из кранов

В Ростове-на-Дону жители массово жалуются на грязную воду из кранов
В Ростове горожане массово пожаловались на грязную воду из кранов. Информацию об этом местные жители опубликовали в соцсетях 19 октября.

По словам ростовчан, несколько дней в домах из кранов течет рыжевато-коричневая вода. На перебои с водоснабжением пожаловались жители на Баумана, 2, Чехова, 103/271, Лермонтовской, Пушкинской, 192, Содружества, Извилистой и Батуринской, 1/2.

- Нормальная вода, если кран не открывать, - иронично подметили горожане.

В комментариях пользователи начали обсуждение массового загрязнения горячей воды. Кто-то предположил, что вода стала рыжей из-за аварии, некоторые считают, что на это повлияла подача отопления. Что стало реальной причиной, пока не известно.

Ростовчанам необходимо обратиться в водоканал для решения проблемы.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.