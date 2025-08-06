Почти месяц в Ростове ищут пропавшего без вести 25-летнего парня

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону почти месяц ведутся активные поиски пропавшего 25-летнего Антона Тищенко. С 22 июля нет никакой информации о местонахождении молодого человека.В указанный день Антон вышел из своего дома и направился в неизвестном направлении. Родственники и близкие друзья начали волноваться, когда он перестал отвечать на телефонные звонки и текстовые сообщения. С тех пор молодой человек не вернулся. Обеспокоенные, родные обратились за помощью к волонтерам и в правоохранительные органы, чтобы организовать поиски.Описание Антона: рост приблизительно 170 см, стройное телосложение, темные волосы и карие глаза. Неизвестно, во что был одет молодой человек в день, когда он пропал.Если вы узнали Антона на представленной фотографии или обладаете какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просим вас позвонить на горячую линию по номеру: 8 800 700 54 52.