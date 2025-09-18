На Дону уже больше трех дней близкие ищут пропавшего без вести 15-летнего подростка

Фото: ГУ МВД Ростовской области

Правоохранительные органы и родственники активно ведут поиски 15-летнего юноши, пропавшего без вести более трех суток назад. С 15 сентября какая-либо информация о местонахождении Дмитрия Федоревского отсутствует.В указанный день Дмитрий покинул свой дом, и его текущее местонахождение остается неустановленным. После того как юноша не вернулся, семья обратилась за помощью. Попытки связаться с ним по телефону также не принесли результатов. В связи с этим близкие обратились в полицию для организации поисковых мероприятий.Приметы Дмитрия: рост - приблизительно 165 сантиметров, худощавое телосложение. Возраст на вид - 15-16 лет. У подростка овальное лицо, карие глаза, тонкие губы и темно-русые волосы средней длины. Особые приметы: на правой височной области имеется шрам, а также скол на половине переднего зуба.В день, когда подросток исчез, на нем были надеты черные шорты и футболка белого цвета с рисунком.Если вы обладаете какой-либо информацией о том, где может находиться пропавший, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: 8 (86373) 9-11-02.