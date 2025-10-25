В Ростове территория снесенного дома в Кривошлыковском превратилась в пустырь

Начало проблемы: первые трещины

2020-2021: признание аварийным и конфликт

2021-2022: отмена капитального ремонта

Борьба и осада: отключение коммуникаций

Финал истории: выплаты компенсаций и снос

Наши дни: пустырь

Надежда на будущее



Фото: Дондей

В декабре 2025 года будет два года, как снесли многострадальный дом в переулке Кривошлыковском, 4. История этого дома и его печальной судьбы отразилась на десятках горожан. Среди них не только жители дома, но и те, кто за него боролся. После сноса здания на этом месте обещали создать спортивную площадку и благоустроить зону для ростовчан. В сентябре прошел конкурс на определение подрядчика по подготовке к благоустройству территории. Редакция DonDay решила проверить, что сейчас находится на месте дома в Кривошлыковском, 4.Проблемы с этим пятиэтажным домом в Ростове начались еще в 2010 году. Тогда жители заметили первую трещину. Ежегодно она становилась все больше. Жильцы были уверены, что виной всему — котлован соседней новостройки, из-за ошибок при возведении которого подтапливался и начал проседать фундамент. Больше всего пострадал второй подъезд: трещины пошли по полу, стала отходить лестница. Люди жаловались, но ситуацию игнорировали годами.Власти обратили внимание на дом лишь в августе 2020 года. Они официально признали его аварийным. Собственники получили уведомление самостоятельно снести здание за четыре месяца. Естественно, жители этого сделать не могли, и в ответ получили сообщение о выселении в маневренный фонд — временное жилье с нормой всего шесть квадратных метров на человека. От такого варианта люди отказались. В свою очередь администрацией района было подано заявление в суд о принудительном выселении.Конфликт получил огласку, и после вмешательства прессы экс-глава городской администрации Алексей Логвиненко дал обещание, что принудительное выселение будет отменено. Иски отозвали. Власти предложили владельцам квартир компенсацию по рыночной стоимости. Для окончательного решения договорились провести дополнительную экспертизу, а капитальный ремонт всего дома запланировали на 2021 год.В феврале 2021 года здание было неожиданно исключено из программы капремонта, хотя экспертиза еще даже не была проведена. Жильцы почувствовали себя обманутыми и подали в суд, чтобы оспорить это решение.На протяжении года дом стоял, как обычная многоэтажка, словно никаких проблем у него не было.Ситуация обострилась в конце января 2022 года. Из-за стремительного роста трещины в новогодние праздники дому был присвоен статус зоны ЧС.Интересно, что в это время на «Яндекс. Картах» здание начало помечаться как достопримечательность. Причем эта отметка сохраняется на сервисе до сих пор.Жителей стали эвакуировать в экстренном порядке, предлагая маневренный фонд на Уланской и Борисоглебской улицах. Некоторые семьи, опасаясь за свою безопасность, уехали. Однако большая часть жителей отказались покидать родной дом. Они были уверены, что здание можно отремонтировать, а участок в центре города просто приглянулся застройщикам.С февраля 2022 года в доме буквально началась осада. Жителями было организовано круглосуточное дежурство. Они вынесли на фасад баннеры с призывами о помощи и обращались во все инстанции, включая прокуратуру.Власти перешли к решительным мерам. 31 августа 2022 года без предупреждения дом обесточили и лишили подачи воды. Спустя несколько дней жильцов оставили без газа. Причиной назвали аварийное состояние коммуникаций. Для 80 оставшихся в доме людей, включая детей, пришли тяжелые времена. На помощь им приходили соседи. Они приносили воду и предлагали свою помощь. Администрацией был организован подвоз воды с помощью автоцистерн.Под давлением обстоятельств и отключения коммуникаций процесс расселения сдвинулся с места. Город начал выплачивать собственникам компенсации из расчета около 90 тысяч рублей за квадратный метр, что в сумме составило сотни миллионов рублей. Многим семьям удалось купить себе новое жилье.К маю 2023 года компенсации получили все 60 семей. В свою очередь дом опустел и был полностью отключен от коммуникаций. Трещины продолжали расти, и спасатели подтвердили, что здание опасно для жизни.18 ноября 2023 года начался снос пятиэтажки. С помощью тяжелой техники здание было демонтировано. К 23 декабря от него остались лишь груды бетона. Власти тогда заявили, что освободившуюся территорию благоустроят.На сегодняшний день на месте знаменитого дома ничего нет. По адресу находится пустырь, который засыпан ветками и мусором. Там, где когда-то была асфальтированная дорога, осталась лишь заросшая тропинка. В воздухе витает ощущение заброшенности и забытости, как будто время здесь остановилось.Горожане вспоминают, как здесь когда-то кипела жизнь. Люди приезжали и уезжали, покупали бытовую технику, играли свадьбы и провожали в последний путь. Теперь же место стало символизировать ушедшую эпоху.В 2025 году в администрации Ростова сообщили, что территорию бывшего дома собираются благоустроить. Там хотят разбить сквер, уложить плитку, а также посадить клумбы.В конце сентября Управление ЖКХ Пролетарского района города разместило на сайте госзакупок информацию о поиске подрядчика, который подготовит проект благоустройства сквера в Кривошлыковском, 4. Максимальная цена составила 1,6 миллиона рублей. По проекту победитель должен будет провести инженерные изыскания, а также подготовку проектной и рабочей документации. Работы необходимо будет выполнить меньше чем за три месяца с момента заключения контракта.Предприниматель Евгений Самойлов стал победителем. Он предложил цену почти на полмиллиона меньше заявленной. Согласно данным из открытых источников, он более 10 лет специализируется на выполнении различных отделочных и завершающих работ.По предварительной информации, благоустраивать территорию начнут в 2026 году.