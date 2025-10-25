- Из-за падения фрагментов загорелась трава на окраине Донецка. Огонь был оперативно потушен, - сообщил губернатор Ростовской области.

Фото: Дондей

В Ростовской области сбито 20 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнил глава регион Юрий Слюсарь, беспилотники перехватили в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах. К счастью, никто из жителей не пострадал.Дежурные средства ПВО работали ночью 25 октября. Всего над регионами России уничтожили 121 дрон. А в соседней от донского региона области, Волгоградской, сбили 19 БПЛА. И еще восемь летательных аппаратов самолетного типа перехватили над Воронежской областью.