В Ростове остановку на Текучева снова разгромили вандалы

В Ростове остановку на улице Текучева снова разгромили вандалы. Местные жители поделились кадрами в соцсетях 23 октября.

Многострадальный остановочный комплекс «Улица Текучева» расположен на улице Текучева, рядом с проспектом Буденновским, в районе дома № 22.

Еще месяц назад горожане жаловались, что одна из стеклянных панелей павильона потрескалась. Она стала портить внешний вид остановки и создавать риск безопасности.

К сожалению, поврежденное стекло так и не было заменено. Вдобавок и противоположная панель оказалась разбита. Весь день осколки были разбросаны по тротуару. Ростовчане уже не верят, что стеклянные панели новой остановки восстановят.
Фото: Соцсети
