Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На сайте Единой России пропала информация про экс-главу Ростова Логвиненко

На сайте Единой России пропала информация про экс-главу Ростова Логвиненко
На сайте Единой России пропала информация про экс-главу Ростова Логвиненко. Его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий 24 октября.

По предварительной версии, в 2020 году Логвиненко привлек кредит коммерческого банка вопреки законодательству. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.

В день задержания бывшему чиновнику была избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения в СИЗО.

Примечательно, что на сайте Единой России не удалось найти страницу с бывшим чиновником. По всей вероятности страницу удалили в связи с последними громкими событиями.

Напомним, что Логвиненко вошел в партию 20 декабря 2019 года. А 28 февраля 2020 года его назначили председателем координационного совета местных отделений Единой России.
Фото: Единая Россия
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.