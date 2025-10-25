Фото: Единая Россия

На сайте Единой России пропала информация про экс-главу Ростова Логвиненко. Его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий 24 октября.По предварительной версии, в 2020 году Логвиненко привлек кредит коммерческого банка вопреки законодательству. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.В день задержания бывшему чиновнику была избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения в СИЗО.Примечательно, что на сайте Единой России не удалось найти страницу с бывшим чиновником. По всей вероятности страницу удалили в связи с последними громкими событиями.Напомним, что Логвиненко вошел в партию 20 декабря 2019 года. А 28 февраля 2020 года его назначили председателем координационного совета местных отделений Единой России.