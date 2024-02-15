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В Ростове-на-Дону на торги выставили землю в переулке Кривошлыковском

В Ростове-на-Дону на торги выставили землю в переулке Кривошлыковском
В Ростове-на-Дону на торги выставили земли в переулке Кривошлыковском. Информация об этом размешена на сайте администрации города.

Аукцион должен пройти 11 марта. Площадь участка, выставленного на аукцион, составляет 372 квадратных метров, начальная цена - 7 736 000,00 рублей.

На данном участке для постройки разрешены салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей, центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию, а также фотосалоны.

По адресу переулок Кривошлыковский, № 1б в данный момент находится трехэтажная постройка. Суд признал здание самовольной постройкой, его должны снести.

Рядом с этой постройкой расположен пустырь, который остался после сноса № 4 в переулке Кривошлыковском. Здание было признано аварийным. В ноябре прошлого года его снесли. Однако жильцы дома утверждали, что дом не нужно сносить, и он нуждается только в ремонте.
Фото: Яндекс карты.
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