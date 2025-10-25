Фото: РСЧС

Объявлен отбой беспилотной опасности в Ростовской области. Об этом рассказали в РСЧС.Опасность БПЛА в регионе объявили 24 октября. Около 23:00 жителям посоветовали зайти в помещения и отойти от окон.По информации Минобороны РФ, за ночь над регионом средства ПВО уничтожили 20 летательных аппаратов. Губернатор области Юрий Слюсарь уточнил, что атаку дронов отразили в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах. К счастью, никто из людей не пострадал. Из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава на окраине Донецка. Огонь оперативно потушили.Отбой беспилотной опасности объявили 25 октября примерно в 10:00.