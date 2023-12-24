В Ростове тариф на эвакуацию автомобилей вырастет почти на 250 рублей

Фото для иллюстрации: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове с 1 января 2024 года обновят тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на специализированных стоянках. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.Перемещение неправильно припаркованной машины на штрафстоянку подорожает на 245 рубля (с 3 403 до 3 648 рублей).Стоимость хранения автомобилей категории А вырастет с 11,18 до 11,88 рубля в час, категории B и D массой до 3,5 тонны – с 22,47 до 24,04 рубля в час, категории D массой более 3,5 тонны, C, E – с 44,94 до 48,18 рубля в час.Стоимость собираются поднимать каждый год, вплоть до 2028-го. Последний тариф на эвакуацию составит 4 168 рублей. Однако это лишь предварительная цена. Не исключено, что и она может увеличиться.Ростовчане остались недовольны подорожанием и просят снизить стоимость, пока новые правила не вступили в силу.