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Стоимость эвакуации авто в Ростове выросла до 3 247 рублей

Стоимость эвакуации авто в Ростове выросла до 3 247 рублей
Стоимость эвакуации автомобилей в Ростове увеличилась в 2022 году. С января эта услуга обойдется владельцам машин в 3 247 рублей. Это на 125 рублей дороже, чем в предыдущем году (3 122).

Увеличились и цены на хранение транспорта на штрафстоянках. Например, за час нахождения на спецстоянке мотоциклов придется заплатить 10,7 рубля (вместо 10,3). Эвакуированные машины и пассажирский транспорт, в котором более восьми мест, обойдутся в 21,4 рубля в час (дороже на 80 копеек). При этом вес автомобилей не должен превышать 3,5 тонны. Оплата часа стоянки грузовиков и машин более 3,5 тонны составляет теперь 42,8 рубля в час. Раньше это обошлось бы в 41,2 рубля. Негабаритные транспортные средства на штрафстоянках будут стоить 64,2 рубля в час вместо 61,8.
Фото: www.m24.ru.
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