В Ростове могут повысить плату за эвакуацию автомобилей





Плата за эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей может вырасти в Ростове. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации Виталий Кушнарев.



По словам сити-менеджера, в донской столице плата за эвакуацию машин одна из самых низких в России.

- Она составляет всего 2 080 рублей. При этом в Краснодаре водители платят 3 000 рублей, а в Сочи - вообще 5 000 рублей, - пояснил градоначальник.



По мнению главы города, именно низкий штраф позволяет некоторым водителям повторно нарушать правила парковки. Виталий Кушнарев сообщил, что стоимость эвакуации может вырасти до 3 500 тысяч рублей.



Добавим, что, помимо штрафа, водителю приходится оплачивать время, которое автомобиль находился на штрафстоянке. Учитывая, что владельца никак не уведомляют, на розыск машины может уйти не один час.



Отметим, что проблема парковок в Ростове стоит весьма остро. Оставить машину совершенно негде не только в центре города, но и в спальных районах. Новые территории застраиваются, оставляя под стоянки минимум места.