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В Ростове суд вынес приговор 23 бойцам нацбатальона «Азов»*

В Ростове суд вынес приговор 23 бойцам нацбатальона «Азов»*
В Ростове в Южном окружном военном суде огласили приговор 23 участникам националистического батальона «Азов»*. Их обвинили по статьям об участии в террористической организации и насильственном захвате власти. Заседание прошло 26 марта.

Фигуранты уголовного дела собирали информацию о местоположении союзных сил ДНР и России, передавая ее ВСУ для обстрелов. Некоторые из них готовились к захвату неподконтрольных территорий ДНР, контролировали блокпосты и охраняли военные объекты.

За совершенные преступления они получили от 13 до 23 лет лишения свободы. Мужчины должны будут отбывать наказание в колониях строгого режима, а женщины — общего режима.

Нацбатальон «Азов»* — запрещенная в России террористическая организация.
Фото: Ростов.Ру
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