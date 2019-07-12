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В Ростове мужчину приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму

В Ростове мужчину приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму
Фото: ptzgovorit.ru

За содействие терроризму осудили мужчину в Ростове-на-Дону. Ему назначено наказание в виде шести лет колонии. Приговор 16 июля огласили в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Известно, что Эрик Ш. в 2016 году помогал запрещённой международной террористической организации «Исламское государство»*. В указанный период он перевёл на её счёт 30 тысяч рублей. Эрика признали виновным по статье о содействии террористической деятельности.

- Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, - добавили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

* - запрещенная в России террористическая организация.

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