Сотни крымчан устроили флешмоб возле ростовского суда, где оглашали приговор обвиняемым в терроризме

Возле здания Южного окружного военного суда сотни жителей Крыма устроили акцию во время оглашения приговора обвиняемым в участии в деятельности запрещенной террористической организации «Хизб ут Тахрир»*. Приговор семерым обвиняемым в участии в запрещенной в России группировке зачитали 16 сентября в Южном окружном военном суде.Пока судья зачитывал документ, около здания суда собрались несколько сотен жителей Крыма. На людях были надеты белые футболки с лицами обвиняемых участников уголовного дела.Решение было вынесено семерым жителям Крыма по трем статьям: "Участие в деятельности террористической организации","Подготовка к насильственному захвату власти", а также "Публичные призывы к терроризму". В зависимости от роли и степени вины каждого обвиняемые получили от 13 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Сразу после оглашения приговора участники флешмоба разошлись.