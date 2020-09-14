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Сотни крымчан устроили флешмоб возле ростовского суда, где оглашали приговор обвиняемым в терроризме

Сотни крымчан устроили флешмоб возле ростовского суда, где оглашали приговор обвиняемым в терроризме
Возле здания Южного окружного военного суда сотни жителей Крыма устроили акцию во время оглашения приговора обвиняемым в участии в деятельности запрещенной террористической организации «Хизб ут Тахрир»*. Приговор семерым обвиняемым в участии в запрещенной в России группировке зачитали 16 сентября в Южном окружном военном суде.

Пока судья зачитывал документ, около здания суда собрались несколько сотен жителей Крыма. На людях были надеты белые футболки с лицами обвиняемых участников уголовного дела.

Решение было вынесено семерым жителям Крыма по трем статьям: "Участие в деятельности террористической организации","Подготовка к насильственному захвату власти", а также "Публичные призывы к терроризму". В зависимости от роли и степени вины каждого обвиняемые получили от 13 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сразу после оглашения приговора участники флешмоба разошлись.

* - запрещенная на территории России организация.

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