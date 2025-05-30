В Ростове стоимость хлеба за год выросла на 25%

Фото: ИИ.

В Ростове-на-Дону цена на хлеб за год выросла на 25%. Средние цены на ряд продуктов опубликовал Ростовстат.Стоимость хлеба из пшеничной муки в мае 2025 года достигла 103 рублей. Для сравнения: цена изделия в Миллерово - 86 рублей. Дешевле хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. В Ростове – 98 рублей, а в Миллерово – 75 рублей.Так, в сравнении с аналогичным периодом за 2024 год стоимость на мучное изделие выросла на 25% – с 82 рублей до 103 рублей.В донской столице по сравнению с другими городами Ростовской области высокая цена на молочную продукцию, в том числе: сыры – 956 рублей, молоко – 115 рублей, творог – 493 рубля, сметана 383 рубля; масло подсолнечное – 152 рубля и сливочное – 1 103 рубля.Самые дешевые в Ростове: свинина – 381 рубль, сахар – 67 рублей, мука – 47 рублей.