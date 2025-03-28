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В Ростовской области стоимость хлеба достигла почти 100 рублей

В Ростовской области стоимость хлеба достигла почти 100 рублей
В Ростовской области стоимость хлеба достигла почти 100 рублей. Это следует из данных Росстата.

В Ростове и Шахтах цена за килограмм хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки составляет 98 рублей. В Волгодонске — 96 рублей, в Сальске — 95 рублей, а в Таганроге — 90 рублей. Самые низкие цены зафиксированы в Миллерово — там хлеб стоит 85 рублей.

Хлеб из ржаной муки также стал дороже. В Сальске его можно купить за 98 рублей, в Ростове — за 97 рублей, в Волгодонске — за 85 рублей, в Таганроге — за 75 рублей, а в Шахтах — за 73 рубля. Самая низкая цена на ржаной хлеб также в Миллерово — всего 71 рубль.

Пшеничная мука тоже подорожала. В Волгодонске она стоит 55 рублей, в Шахтах — 52 рубля, а в Таганроге, Миллерово и Сальске — 49 рублей. Ростовчане платят за муку меньше всего — 47 рублей.

Одной из причин роста цен на хлебобулочные изделия могла стать засуха, которая наблюдалась в Ростовской области в 2024 году. С апреля прошлого года не было нормальных осадков, что привело к дефициту влаги в почве и снижению урожайности примерно на треть. Такая же ситуация может повториться и в 2025 году.
Фото: Ростов ру
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