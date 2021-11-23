В Ростове самые высокие цены на баранину, молочку и хлеб

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Донская столица продолжает лидировать по самым высоким ценам на продукты. В Ростове оказались самые высокие цены на баранину, молочку и хлеб. Об этом 25 ноября сообщает Ростовстат.Килограмм баранины в донской столице стоит 489 рублей. В Шахтах килограмм этого мяса можно купить почти на 70 рублей дешевле. Рыба в Ростове тоже самая дорогая. За килограмм придется отдать 192 рубля, в то время как в Миллерово она стоит 174 рубля. А вот свинину лучше покупать в столице Дона. Здесь она самая дешевая. За килограмм нужно будет отдать 318 рублей, в то время как в Таганроге мясо стоит 333 рубля за килограмм.По-прежнему самые высокие цены на молочку в Ростове. Например, сметана и творог самые дорогие в донской столице. Килограмм сметаны стоит в среднем 250 рублей, а в Миллерово - 243. Творог в Ростове стоит 378 рублей за килограмм, в то время как в Миллерово - 339.Удивительный факт: в Ростове самая дешевая мука, а вот хлеб из нее самый дорогой. Килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стоит 64 рубля, в то время как в Шахтах - всего 51. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов в Ростове стоят 56 рублей за килограмм, в то время как в Миллерово - на 10 рублей дешевле.Выгоднее всего в Ростове покупать сливочное масло (569 рублей за килограмм), яйца (79 рублей за десяток) и пшеничную муку (41 рубль за килограмм).