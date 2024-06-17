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В Ростове сроки подачи горячей воды на Западном сорвали

В Ростове сроки подачи горячей воды на Западном сорвали
На Западном в Ростове сорвали сроки подачи горячей воды. От коммуникаций оказались отрезаны 24 многоэтажки на улицах Извилистой и Заводской.

В Советском и Железнодорожном районах города с 13 мая прошли плановые работы на тепловых сетях. Во время работ выяснилось, что состояние труб оставляет желать лучшего. Как сообщили в администрации Ростова, сети теплоснабжения на территории брошены застройщиками и были бесхозяйными.

Проблему решить планировали еще 6 июня. Но из-за большого объема сроки завершения работы перенесли. Горячую воду должны были дать 12 июня. Однако к этой дате сотрудники «Ростовских тепловых сетей» все дефекты устранить не успели. Теперь работы должны завершить к 1 июля.

Семьи с детьми все это время вынуждены принимать душ, грея воду в чайниках и кастрюлях. Жильцы элементарно не могут приготовить поесть.
Добавим, что около года назад плановые летние работы на теплосетях обернулись для жителей Западного отсутствием горячей воды на несколько месяцев.
Фото: Rostov.ru
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