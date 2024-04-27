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В Ростове сорвали сроки подачи горячей воды в Кировском районе

В Ростове сорвали сроки подачи горячей воды в Кировском районе
В Ростове-на-Дону сорвали сроки подачи горячей воды в Кировском районе. Без водоснабжения жители уже вторые сутки, специалисты не успели завершить ремонт теплотрассы в срок.

Коммунальная авария произошла на Университетской, 139 около полудня 26 апреля. Из-за этого без горячей воды остались 129 многоквартирных домов от Пушкинской до Малюгиной.

Работы обещали закончить к 18:00, однако дефект оказался масштабнее. Тогда сроки перенесли до 27 апреля к 8:00. Однако и тут рабочие не смогли завершить ремонт в срок.

Как сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, теперь ремонт должны завершить к 20:00.
Фото: Rostov.ru
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