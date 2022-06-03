В Ростове снова перенесли сроки подачи горячей воды на Западном
В Ростове-на-Дону горячее водоснабжение восстановят на два дня позже обещанных сроков. Новую дату назвали в городской администрации.
Жители донской столицы сидят без горячей воды уже три недели. Однако и это не предел: срок подачи перенесли в очередной раз. Речь идет о Западном и центральном районах города.
Изначально водоснабжение приостановили из-за проведения испытаний тепловых сетей. Вода перестала поступать 12 мая, а 26-го ее обещали вернуть. Однако специалисты во время проверки обнаружили несколько дефектов. Поэтому и воду вовремя не включили.
Восстановить водоснабжение должны были 1 июня, но и к этой дате горячая вода появилась не у всех. Затем перенесли срок на 7 число. Теперь же администрация сообщила, что работы затянулись по техническим причинам. Рабочие выявили новый дефект тепломагистрали на улице 2-й Краснодарской при заполнении тепловых сетей.
Только к 8-му планируют завершить ремонт. А значит, горячая вода в домах ростовчан появится не раньше 9 июня.