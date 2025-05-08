В Ростове состоялась вторая встреча между представителями бизнес-центра на Береговой и жителями

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В Ростове-на-Дону состоялась вторая встреча между представителями бизнес-центра на Береговой улице и жителями домов на проспекте Буденновском, №№ 1А и 1Б. Мероприятие прошло 6 мая.От ООО «Парус» перед участниками встречи выступил представитель компании «Донской причал». Жителям предложили финансирование благоустройства придомовой территории. Однако горожане отвергли его.Жители обеспокоены тем, что компания может получить разрешение на строительство. Инвестор и местные власти утверждают, что инициатива носит добровольный характер.Жители утверждают, что их семьи проживают в этих домах на протяжении многих лет. Ранее территория была обширной и озелененной, что позволяло детям играть во дворах. Однако со временем ситуация изменилась.Сегодня двор представляет собой узкое пространство, непригодное для посадки деревьев и прогулок детей. Детская площадка расположена всего в нескольких метрах от строительной.Одна из жительниц выразила недовольство постоянными попытками застроить территорию. Она отметила, что жители не заинтересованы в улучшении, а хотят сохранить комфортные условия для жизни.Встреча не приблизила стороны к решению проблемы. Жители по-прежнему выступают против строительства. Следующая встреча запланирована на 22 мая в арбитражном суде, где будет обсуждаться законность планируемого строительства.