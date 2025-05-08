В Ростове состоялась вторая встреча между представителями бизнес-центра на Береговой и жителями
В Ростове-на-Дону состоялась вторая встреча между представителями бизнес-центра на Береговой улице и жителями домов на проспекте Буденновском, №№ 1А и 1Б. Мероприятие прошло 6 мая.
От ООО «Парус» перед участниками встречи выступил представитель компании «Донской причал». Жителям предложили финансирование благоустройства придомовой территории. Однако горожане отвергли его.
Жители обеспокоены тем, что компания может получить разрешение на строительство. Инвестор и местные власти утверждают, что инициатива носит добровольный характер.
Жители утверждают, что их семьи проживают в этих домах на протяжении многих лет. Ранее территория была обширной и озелененной, что позволяло детям играть во дворах. Однако со временем ситуация изменилась.
Сегодня двор представляет собой узкое пространство, непригодное для посадки деревьев и прогулок детей. Детская площадка расположена всего в нескольких метрах от строительной.
Одна из жительниц выразила недовольство постоянными попытками застроить территорию. Она отметила, что жители не заинтересованы в улучшении, а хотят сохранить комфортные условия для жизни.
Встреча не приблизила стороны к решению проблемы. Жители по-прежнему выступают против строительства. Следующая встреча запланирована на 22 мая в арбитражном суде, где будет обсуждаться законность планируемого строительства.