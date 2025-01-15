В Ростове отозвали разрешение на строительство бизнес-центра на Береговой

Фото: ГорЛесНадзор.

В Ростове-на-Дону приостановили строительство бизнес-центра на улице Береговой. Об этом сообщила Мария Мазурок, активистка движения «ГорЛесНадзор».На участке по адресу Береговая, 23А долгое время работал популярный ресторан «Ван». Позже он сменил название, а после введения антиковидных ограничений закрылся.В 2022 году городские власти Ростова разрешили возвести 12-этажное офисное здание на пересечении проспекта Буденновского и улицы Береговой. Застройщиком выступала компания ООО «Парус».Местные жители и активисты выступили против высотной застройки на оживлённом перекрёстке. Они считают, что это может нарушить строительные нормы, вызвать транспортные проблемы, аварийные ситуации и дефицит парковочных мест. Через два года прокуратура Ростовской области провела проверку и отозвала разрешение на строительство.