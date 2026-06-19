Ростов готовится к масштабным дорожным ограничениям из-за плановых ремонтов инженерных сетей

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В ближайшее время крупные ремонтные работы на инженерных коммуникациях парализуют движение в нескольких районах Ростова. Администрация города предупреждает автомобилистов о необходимости заранее корректировать свои маршруты, так как ограничения затронут как центральные улицы, так и окраины. Работы будут проводиться поэтапно, на разных участках и в разные временные промежутки.Наиболее длительные неудобства ожидаются на улице 2-й Киргизской. С 20 июля по 31 декабря 2026 года будет перекрыт участок от переулка Сальского до переулка Ухтомского. Причина – масштабный ремонт канализационных сетей.Другой важный участок, требующий внимания, – улица Текучева. С 6 июля по 28 августа 2026 года движение будет ограничено на отрезке от дома № 39 до дома № 25. Здесь также запланирован ремонт канализационной системы.В июле, с 10 по 31 число, изменения коснутся проспекта Сельмаш. В створе дома № 16 будут проводиться работы на тепловой сети, что приведет к временным ограничениям.Завершит летнюю ремонтную кампанию улица Левобережная. С 7 по 30 июля 2026 года будет ограничено движение в створе дома № 6/1с1. Работы затронут водопроводную сеть.