В Ростове-на-Дону началось судебное разбирательство по делу о незаконном строительстве бизнес-центра

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Арбитражный суд Ростовской области приступил к рассмотрению дела о незаконном возведении 12-этажного бизнес-центра на улице Береговой. Об этом сообщает Donday.Застройщиком объекта выступает ООО «Парус», которому предъявлены обвинения в подделке документов и предоставлении недостоверных сведений для получения разрешения на строительство.Предварительное заседание по делу состоялось 4 марта 2023 года. Ресторан «Ван», на месте которого началось строительство, прекратил свою деятельность в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Спустя два года, 24 февраля 2022 года, Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство бизнес-центра.Местные жители и общественные организации выразили протест против возведения объекта, опасаясь его негативного влияния на окружающую инфраструктуру. Они указывают на близость нового здания к жилым домам и недостаток парковочных мест, что может привести к транспортным проблемам и авариям.Прокуратура провела проверку, в ходе которой выявила, что разрешение на строительство было выдано на основании поддельных документов. Застройщик утверждает, что все необходимые бумаги в порядке, и разрешение не утратило юридической силы. На следующем заседании к делу присоединятся представители прокуратуры для выяснения всех обстоятельств.