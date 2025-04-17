«Ростовские тепловые сети» хотят привлечь в суд против строительства бизнес-центра на Береговой

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В Ростове к делу о запрете строительства бизнес-центра на Береговой хотят привлечь «Ростовские тепловые сети». Об этом стало известно на заседании в Арбитражном суде Ростовской области 17 апреля.На улице Береговой, 23А, рядом с речным вокзалом, много лет функционировал ресторан «Ван». Жители соседних домов терпели неприятные запахи, но со временем привыкли. В 2022 году стало известно, что ресторан закрылся, а на его месте планируют возвести 12-этажный бизнес-центр. Департамент архитектуры выдал разрешение на строительство, но вскоре его отозвал из-за нарушений: превышение этажности, отсутствие парковки и несоответствие противопожарным нормам.Застройщик ООО «Парус» обратился в Арбитражный суд с требованием снять запрет. Компания предложила благоустроить часть придомовой территории, что не удовлетворило жильцов. Они выступают против строительства высотного центра, а не отсутствия благоустройства.Основные претензии касаются противопожарных требований: отсутствие незадымляемых помещений, аварийных выходов и возможности для подъезда пожарной техники. Судья потребовал предоставить доказательства этих нарушений.Жители также опасаются, что строительство вблизи реки может вызвать подвижки грунта. Представитель Департамента архитектуры указал на наличие теплотрассы, которую необходимо было перенести, но доказательств этого не предоставил. На заседание решено привлечь «Ростовские тепловые сети» для выяснения, был ли перенос выполнен.Вопросы о законности строительства остаются. Наталья Оськина подчеркнула необходимость предоставить дополнительные доказательства к следующему заседанию. Жители считают, что участок не подходит для капитального строительства.