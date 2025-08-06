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В Ростове штрафуют перевозчика из-за недовыпуска автобусов №54

В Ростове штрафуют перевозчика из-за недовыпуска автобусов №54
В Ростове из-за того, что автобусы №54 не выходили на маршрут в полном объёме, оштрафуют перевозчика. Об этом сообщили в администрации города.

Жители Ростова-на-Дону жалуются, что автобусы, следующие по маршруту «Александровка — улица Миронова», приходится ждать больше часа. Люди не могут уехать после работы домой.

Горожане также отметили, что даже если автобус удаётся дождаться, внутри него очень душно. В салоне температура поднималась до +37 градусов.

Это послужило поводом для проведения проверки. Муниципальные органы власти сообщили о намерении наложить штрафные санкции на компанию «ТрансЭкспорт» за недостаточное количество автобусов на маршруте. Кроме того, будет ужесточён надзор за деятельностью транспортной компании.
Фото: соцсети
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