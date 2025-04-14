В Ростове из-за недовыпуска автобусов на маршруте № 73 оштрафуют перевозчика

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В Ростове-на-Дону транспортная компания «Легион-АвтоТранс» будет оштрафована за недостаточное количество автобусов на маршруте № 73. Об этом сообщили в администрации города.Жители города обратились с жалобами на отсутствие общественного транспорта в западном направлении в вечернее время. После окончания рабочего дня людям трудно добраться домой.За невыполнение графика движения перевозчик будет оштрафован. Сумма штрафа пока не известна.Однако, судя по количеству жалоб на общественный транспорт, такая ситуация, вероятно, наблюдается на большинстве городских маршрутов.