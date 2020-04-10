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В центре Ростова на полтора месяца запретят остановку транспорта

На одной из центральных улиц Ростова-на-Дону введут запрет на остановку транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог города.

В районе дома № 97 по улице Пушкинской планируют проводить стройку, и вскоре там начнутся подготовительные работы. В связи с этим с 4 мая по 30 июня возле здания запретят остановку транспортных средств.

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