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На Дону родные разыскивают 83-летнего пенсионера из Краснодарского края

На Дону родные разыскивают 83-летнего пенсионера из Краснодарского края
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 83-летнего дедушку из Новороссийска, нуждающегося в медпомощи. О местонахождении Виталия Перфильева ничего не было известно более двух суток.

В станице Натухаевской, расположенной на Кубани, проживает пенсионер. Виталий вышел из дома 1 июня и до сих пор не вернулся. Его родные обратились в полицию, и позже к поискам присоединились волонтёры.

По словам свидетелей, ранее Виталия видели в Краснодаре, где он искал такси до Ростова-на-Дону. Вероятно, он направится в Каменск-Шахтинский, поскольку ранее он жил в этом городе.

Рост Виталия Перфильева — 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день своего исчезновения мужчина был одет в синюю рубашку, темные брюки, коричневые туфли, камуфляжную панаму.

Если вы видели мужчину на фото, просьба сообщить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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