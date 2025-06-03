На Дону родные разыскивают 83-летнего пенсионера из Краснодарского края

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 83-летнего дедушку из Новороссийска, нуждающегося в медпомощи. О местонахождении Виталия Перфильева ничего не было известно более двух суток.В станице Натухаевской, расположенной на Кубани, проживает пенсионер. Виталий вышел из дома 1 июня и до сих пор не вернулся. Его родные обратились в полицию, и позже к поискам присоединились волонтёры.По словам свидетелей, ранее Виталия видели в Краснодаре, где он искал такси до Ростова-на-Дону. Вероятно, он направится в Каменск-Шахтинский, поскольку ранее он жил в этом городе.Рост Виталия Перфильева — 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.В день своего исчезновения мужчина был одет в синюю рубашку, темные брюки, коричневые туфли, камуфляжную панаму.Если вы видели мужчину на фото, просьба сообщить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.