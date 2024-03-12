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В Ростовской области ищут 74-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Ростовской области ищут 74-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи
В Ростовской области пропал 74-летний мужчина. О местонахождении Виктора Дмитриева нет никакой информации больше суток.

Пенсионер – уроженец поселка Ольгинского, рядом с хутором Махин Аксайского района. Последний раз его видели 11 марта. В тот день дедушка ушел из дома в неизвестном направлении и пропал без вести. Обеспокоенные родственники сразу же обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Согласно ориентировкам, Виктор Дмитриев ростом 180 сантиметров и полного телосложения. У пенсионера темные волосы с проседью и серо-зеленые глаза. В день исчезновения он надел бежевую кофту, серые брюки и синюю куртку. Обут мужчина в коричневые туфли. Ситуацию осложняет то, что пенсионеру требуется медпомощь.

Если вы знаете, где может находиться Виктор, сообщите по телефонам: 8-800-550-10-54 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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