Ремонт памятника воинам ВОВ на Дону обойдётся в 3,6 млн рублей



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Весной 2020 года в Ростовской области планируют отремонтировать памятник героям Великой Отечественной войны в Октябрьском районе. На работы потратят более 3,6 миллиона рублей. Заказчиком является администрация Алексеевского сельского поселения.



Согласно информации на сайте госзакупок, средства выделяют из областного и районного бюджетов. Подрядчик проведёт капитальный ремонт памятника воинам ВОВ, расположенного на улице Ленина недалеко от Дома культуры. Он должен установить колонны, бронзовую скульптуру в виде двух солдат с венком высотой более двух метров, а также плиту из красного гранита с надписью: «Вечная память героям, павшим в боях за независимость нашей Родины». На камне следует высечь 20 фамилий бойцов. Работы будут проводиться в апреле и мае 2020 года.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 января. В этот же день состоится электронный аукцион.