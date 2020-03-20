На ремонт сельского Дома культуры в Ростовской области потратят 15 млн рублей



В Кашарском районе Ростовской области планируют провести капитальный ремонт сельского дома культуры. Работы будут производиться в посёлке Дибровый на улице Центральной. Согласно информации на сайте госзакупок, ремонт обойдётся почти в 15 миллионов рублей. Средства берут из областного и местного бюджетов.



Заказчиком является сам ДК. В документации указано, что работы будут проводиться в два этапа: с момента заключения контракта по 31 октября 2020 года и с 1 января по 31 октября 2021 года.



Подрядчик должен заменить крышу, обновить фасад, привести в порядок все коммуникации. Заявки принимаются до 30 марта. В этот же день состоится электронный аукцион.