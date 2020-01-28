В Ростовской области на капремонт обелиска павшим воинам ВОВ выделили 1,5 млн рублей





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В Ростовской области планируют отремонтировать несколько памятников героям Великой Отечественной войны. В их числе — обелиск павшим воинам ВОВ хуторе Новорябухин Советского района.



На работы выделяют более 1,5 миллиона рублей. Средства берут из местного и областного бюджетов. Выборочный капитальный ремонт будет проводиться с момента подписания контракта до 30 сентября 2020 года. В документации указано, что подрядчик может закончить работы досрочно.



Исполнитель должен разобрать кирпичную кладку, покрыть обелиск новой штукатуркой, заменить гранитные плиты и буквы на мемориальной стене. Также нужно установить скульптуру «Скорбящая мать», посадить деревья, кустарники и цветы.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 7 февраля. В этот же день состоится электронный аукцион.