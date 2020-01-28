Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области на капремонт обелиска павшим воинам ВОВ выделили 1,5 млн рублей

В Ростовской области на капремонт обелиска павшим воинам ВОВ выделили 1,5 млн рублей

фото для иллюстрации

В Ростовской области планируют отремонтировать несколько памятников героям Великой Отечественной войны. В их числе — обелиск павшим воинам ВОВ хуторе Новорябухин Советского района.

На работы выделяют более 1,5 миллиона рублей. Средства берут из местного и областного бюджетов. Выборочный капитальный ремонт будет проводиться с момента подписания контракта до 30 сентября 2020 года. В документации указано, что подрядчик может закончить работы досрочно.

Исполнитель должен разобрать кирпичную кладку, покрыть обелиск новой штукатуркой, заменить гранитные плиты и буквы на мемориальной стене. Также нужно установить скульптуру «Скорбящая мать», посадить деревья, кустарники и цветы.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 7 февраля. В этот же день состоится электронный аукцион.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.