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В Ростове перенесли заседание по делу о сохранении исторического здания психиатрической больницы

В Ростове перенесли заседание по делу о сохранении исторического здания психиатрической больницы
В Ростове перенесли заседание по делу о сохранении исторического здания психиатрической больницы. Эту информацию можно найти в документации на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Здание на улице Семашко, 120 привлекло внимание регионального комитета по охране объектов культурного наследия. Комитет подал иск к ГБУ РО «Психиатрическая больница».

Первое заседание прошло 4 марта. На нем решили привлечь к разбирательству третьих лиц. А 21 апреля к обсуждению должны были присоединиться Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство здравоохранения.

Но в назначенный день представители комитета и Минздрава не пришли. Поэтому суд перенесли на 29 мая.
Фото: Ростов ру
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