Психиатрическую больницу в Ростове обяжут сохранить здание-памятник

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В Ростове психиатрическую больницу планируют обязать провести работы по сохранению здания, которое является объектом культурного наследия. Об этом стало известно из документации на сайте Арбитражного суда Ростовской области.Здание расположено по адресу: Семашко, 120. Иск был подан региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.Первое судебное заседание прошло 4 марта. В ходе заседания суд удовлетворил иск и привлек к делу третьих лиц: Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство здравоохранения.Следующее заседание состоится 21 апреля.