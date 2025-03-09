Психиатрическую больницу в Ростове обяжут сохранить здание-памятник
В Ростове психиатрическую больницу планируют обязать провести работы по сохранению здания, которое является объектом культурного наследия. Об этом стало известно из документации на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Здание расположено по адресу: Семашко, 120. Иск был подан региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.
Первое судебное заседание прошло 4 марта. В ходе заседания суд удовлетворил иск и привлек к делу третьих лиц: Министерство имущественных и земельных отношений и Министерство здравоохранения.
Следующее заседание состоится 21 апреля.