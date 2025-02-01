В Ростове снова перенесли заседание по делу об убийстве спасателя МЧС

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В Ростове снова перенесли заседание об убийстве спасателя МЧС. Об этом сообщил корреспонденту Donday.ru источник.Заседание суда должно было состояться 30 января в 12:00. Однако его снова отложили. На этот раз мать погибшего Александра Коваленко не смогла присутствовать на заседании. Она так и не смогла собраться с силами, чтобы дать показания.Напомним, что судебные разбирательства по этому делу длятся уже более полутора лет. За это время заседания переносились 17 раз подряд из-за нехватки присяжных.В мае 2023 года 20-летний Александр Коваленко вместе с друзьями проходил мимо лицея № 52. Он заметил, как незнакомый мужчина пристаёт к девушке. Александр, который является сотрудником Донского спасательного центра МЧС России, не смог остаться в стороне и вмешался. В ответ незнакомец достал нож и нанёс Александру смертельные раны. Затем он скрылся с места происшествия.По информации Следственного комитета по Ростовской области, подозреваемого удалось задержать в Республике Ингушетия. Его доставили в Ростовскую область и поместили в следственный изолятор.