В Ростове перекроют движение на пяти улицах из-за мощного ливня

Фото: Rostov.ru.

В период проливных дождей в Ростове решили перекрывать не только улицу Малиновского. В администрации города назвали еще пять участков, по которым нельзя будет проехать во время непогоды.Речь идет об улицах Таганрогской, Дачной, 56-й Армии, Красноармейской и Привокзальной площади. В случае с первыми тремя объехать участки можно через улицы Вавилова, Шеболдаева, Нансена, Зоологическую, Доватора, Малиновского, Таганрогскую и Оганова.Перекрытую дорогу на Красноармейской и Привокзальной площади предлагают заменить проездом через проспект Сиверса и улицу Большую Садовую.В мэрии донской столицы уточнили, что ограничения введут в случае неблагоприятной погоды с 1 августа до полудня 4 августа. Почему выбрали именно эти даты, неизвестно. Если выбранные участки подтапливает во время сильных дождей, можно было смело вводить такую практику на постоянной основе, как это сделали с Малиновского. Там улицу перекрывают от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии при первых же каплях дождя. И неудивительно: на дороге отсутствуют ливневки, поэтому машинам приходится буквально плыть во время ливня.