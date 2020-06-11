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Улицу Малиновского затопило в Ростове после ливня

Улицу Малиновского затопило в Ростове после ливня
Улицу Малиновского в Ростове затопило после сильного ливня. Непогода разбушевалась днем 13 июня.

В социальных сетях местные жители стали публиковать видео и фото с улицы, где они не смогли проехать после сильного дождя. Ливневки не справляются, поэтому в воде машины утопают колесами и не могут двигаться.

Стоит отметить, что вода заливает все крупные улицы Ростова-на-Дону, как только начинается сезон дождей. В 2016 году на проспекте Буденновском 14-летняя девочка пыталась перейти дорогу, но потоком воды ее унесло и затянуло под припаркованный автомобиль «Хендай».

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