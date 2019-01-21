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В Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта

В Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта

В Ростове в центре города временно ограничат движение транспорта в переулке Островского. Об этом 22 января сообщили в администрации донской столицы.

Схема движения изменится с 16 февраля. В связи с монтажом водопровода на улице Красноармейской нельзя будет проехать по переулку Островского на участке от улицы Максима Горького до Красноармейской. Ограничение будет действовать до 16 марта.

Кроме того, из-за строительства сетей наружного освещения с 12 февраля по 31 мая на период выполнения работ будет вводиться ограничение движения на следующих участках улично-дорожной сети:
- улица 1-я Луговая - от Пойменной до 2-й Луговой;
- улица Доватора - от здания № 146ж до № 164;
- улица 5-й проезд Доватора;
- улица Шоссейная - от дома № 49а до улицы Пойменной;
- улица Пескова - от Малиновского до переулка Машиностроительного;
- переулок Машиностроительный - от улицы Пескова до проспекта Стачки;
- улица Малиновского - от дома № 164 до дома № 228;
- улица Зрелищная - от улицы Особенной до Вавилова;
- улица Вавилова - от улицы Особенной до Сосновой;
- бульвар Комарова - от проспекта Космонавтов до Севанской;
- улица Особенная - от Вавилова до Зрелищной.

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