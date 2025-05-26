В Ростове осуждена экс-аудитор контрольно-счетной палаты

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Суд вынес приговор в отношении экс-аудитора контрольно-счетной палаты. Марина Кострюченко признана виновной по статье «Получение взятки».Следствие установило, что она получила взятку в виде двух подарочных сертификатов суммой в 100 тысяч рублей. За вознаграждение она не приняла должных мер при проведении проверок Минспорта Ростовской области и подведомственных ему учреждений. На полученные деньги Кострюченко успела купить товары.Судом ей назначено наказание в виде 2 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти сроком на 3 года.- Приговор в законную силу не вступил,- сообщили в СУ СК по Ростовской области.