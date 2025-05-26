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В Ростове осуждена экс-аудитор контрольно-счетной палаты

В Ростове осуждена экс-аудитор контрольно-счетной палаты
Суд вынес приговор в отношении экс-аудитора контрольно-счетной палаты. Марина Кострюченко признана виновной по статье «Получение взятки».

Следствие установило, что она получила взятку в виде двух подарочных сертификатов суммой в 100 тысяч рублей. За вознаграждение она не приняла должных мер при проведении проверок Минспорта Ростовской области и подведомственных ему учреждений. На полученные деньги Кострюченко успела купить товары.

Судом ей назначено наказание в виде 2 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти сроком на 3 года.

- Приговор в законную силу не вступил,- сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: DonDay
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