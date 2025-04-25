Дмитрия Бирюкова назначили аудитором Контрольно-счетной палаты Ростовской области

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Дмитрия Бирюкова назначили новым аудитором Контрольно-счетной палаты донского региона. Решение было принято 25 апреля заседании Законодательного Собрания Ростовской области.Он работает в палате с 2002 года. За это время прошел путь от инспектора до начальника управления муниципального контроля.Напомним, в марте, Марина Косточенко, аудитор Контрольно-счетной палаты, была досрочно освобождена от должности. Ее подозревают в получении взятки.