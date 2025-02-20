Аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области сложила полномочия

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Марина Костюченко ушла с должности аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области. Ее полномочия будут прекращены с 24 февраля. Решение приняли депутаты на заседании регионального Законодательного Собрания.Отставка Марины Костюченко связана с уголовным делом. Ей вменяют получение взятки. По версии следствия, аудитор взяла два подарочных сертификата на сумму 100 тысяч рублей во время проверки Минспорта Ростовской области и подведомственных ему учреждений.Если вина Марины Костюченко будет доказана, ей может грозить до шести лет колонии.