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Аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области сложила полномочия

Аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области сложила полномочия
Марина Костюченко ушла с должности аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области. Ее полномочия будут прекращены с 24 февраля. Решение приняли депутаты на заседании регионального Законодательного Собрания.

Отставка Марины Костюченко связана с уголовным делом. Ей вменяют получение взятки. По версии следствия, аудитор взяла два подарочных сертификата на сумму 100 тысяч рублей во время проверки Минспорта Ростовской области и подведомственных ему учреждений.

Если вина Марины Костюченко будет доказана, ей может грозить до шести лет колонии.
Фото: Ростов.Ру
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