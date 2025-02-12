Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области заподозрили в коррупции

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Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области подозревают в получении взятки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.По версии следствия, Марина Костюченко получила взятку в виде двух подарочных сертификатов в размере 100 тысяч рублей. Средства ей достались после проведения аудиторских проверок Минспорта Ростовской области и подведомственных ему учреждений.Чиновница обналичила деньги с сертификатов при оплате товаров.