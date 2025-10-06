Фото: Дондей

В Ростове обрушилась часть фасада дома на Ворошиловском. Происшествие случилось со зданием №34.Жители дома услышали грохот за окном ночью 6 октября. Они вышли на улицу, чтобы найти источник шума. Как выяснилось, что у шестиэтажного строения отвалилась часть фасада.Дом построили еще 1956 году. На текущий момент там проживают люди, а также расположены различные организации, в том числе и музыкальная школа. Здание имеет уникальный для исторических домов того времени фасад. Например, вдоль козырька крыши расположена лепнина. Как раз ее часть и оказалась повреждена.Опасный участок огородили сигнальной лентой. К вечеру гора разбитых кирпичей осталась лежать на тротуаре.Дом расположен на перекрестке проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской - одного из оживленных мест города. Ростовчане обеспокоены вероятностью обрушения еще части дома.