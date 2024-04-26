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В Ростове на оживленную улицу с войсковой части сыплются кирпичи. Опасный участок оцепили сигнальной лентой 25 апреля.В центре донской столицы уже давно требуется капитальный ремонт здания войсковой части. Кирпичи с фасада здания регулярно обрушиваются прямо на тротуар, который ежедневно используют тысячи прохожих. Для обеспечения безопасности опасный участок на улице Красноармейской, 97, был отмечен сигнальной лентой и обнесен деревянными ограждениями. Однако эти меры предосторожности вызывают неудобства у жителей города, поскольку занимают много места на тротуаре, вынуждая людей искать обходные пути.Здание городской казармы было построено еще в 1912 году, и когда-то там размещалась часть № 54374. Позднее оно было передано в муниципальную собственность города Ростова-на-Дону, став объектом культурного наследия регионального значения.